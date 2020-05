"La relance éco" : dans la Vienne, les marchés non-sédentaires rouvrent progressivement

La plupart des marchés non-sédentaires n'ont pas installé leurs étals pendant le confinement. Dans la Vienne, depuis le lundi 11 mai, ils ont l'autorisation de rouvrir. Les plus petits ont commencé dans la semaine. Les commerçants, eux, sont fins prêts pour retrouver leurs clients. Mais ils s'inquiètent des pertes dues aux deux mois de non-activité.

Les produits manufacturés en première ligne

Pendant le confinement, certains commerçants alimentaires ont pu continuer à travailler, grâce aux dérogations des préfets. Dans la Vienne, 40 marchés de plein air ont été concernés. Mais les commerçants de produits manufacturés (vêtements, quincaillerie, ustensiles de cuisine...) eux ont dû rester chez eux. Un coup dur, d'autant plus que le confinement est arrivé juste avant le début de la saison, qui démarre aux alentours des vacances de Pâques.

En général on fait les stocks juste avant, donc on a avancé la trésorerie, donc pas de rentrée d'argent pour nous - Julien Gaillard, co-président de l'Association des Commerçants Non-Sédentaires de la Vienne

S'ils ont reçu des aides de l'Etat pour faire face aux difficultés, les inquiétudes des commerçants portent surtout sur la longueur.

"La fin de l'année va être très compliquée"

Ils ont hâte de retrouver leurs clients, mais ils sont aussi très inquiets que le chiffre d'affaire soit grandement en baisse. "Il y aura forcément moins de clients que pendant le confinement, puisque les gens ne travaillaient plus et avaient le temps. Certains auront peut-être peur du virus aussi" explique Julien Gaillard.

Même crainte du côté de Franck Rouvaud, commerçant poitevin qui fait 80% de son chiffre d'affaire annuel lors de la saison estivale sur la côte vendéenne. "Les clients vont se concentrer sur l'essentiel, la nourriture. On fera peut-être un tiers de ce qu'on fait habituellement. Et ça va être surtout très compliqué pour la fin de l'année". Car si l'argent ne rentre pas d'ici septembre, ce n'est pas l'hiver, saison beaucoup plus calme, qui va compenser les pertes.

Malgré "l'angoisse" de l'année à venir, tous les commerçants avaient hâte de reprendre le chemin des marchés non-sédentaires. "Le confinement, c'est _un gros manque à gagner, autant financièrement que d'un point de vue social_. Voir des gens, discuter, ça nous manque, c'est très important. Pas que pour les marchés, je pense, mais pour les marchés, c'est la vie" déclare Julien Gaillard.

