"La relance éco" : à Yffiniac, Le Rimael, un resto ouvrier qui tente de rebondir grâce à la vente à emporter

Drôle d’ambiance dans le restaurant. Il est midi, les chaises sont empilées sur les tables. Thierry Surgis, le patron, s’affaire, seul, en cuisine. Il a rouvert son restaurant il y a deux semaines pour faire des plats à emporter. Il a fait un peu de publicité sur Facebook et en appelant des clients. Il est aussi allé directement à la rencontre des entreprises pour leur dire qu'il rouvrait.

Une serveuse en chômage partiel

Habituellement, sa femme travaille avec lui. Une serveuse également, mais Thierry Surgis a du la placer en chômage partiel. "A cette heure-là, d'habitude, il y a de la convivialité, de la joie et là c'est calme", observe le patron. Au menu ce midi-là : des crudités, un bœuf-carottes avec haricots verts, du fromage et un gâteau au chocolat. 12,80 euros le tout avec une boisson et du pain.

Depuis le début de la crise, Thierry Surgis a perdu beaucoup d'argent mais il ne veut pas baisser les bras : "Quand on fait 40 ou 45 couverts par jour et qu'on se retrouve entre 15 et 20 plats à emporter, le manque à gagner est énorme".

On a perdu entre 600 et 700 euros quotidiennement mais c'est comme ça, il faut s'adapter.

Les ouvriers heureux de retrouver des plats chauds

Un flacon de gel hydroalcoolique est posé sur une table à l'entrée. Des clients arrivent. La plupart travaille dans le bâtiment. Ils avaient l’habitude de venir manger ici avant la crise sanitaire. "C’était notre cantine", glisse l'un d'eux. "Désormais, on appelle le matin, on réserve notre plat pour le midi. C'est chaud, ça fait du bien, ça change de casse-croûte". "On vient ici pour faire travailler ce petit restaurant qui est à côté de notre entreprise", précise une autre cliente.

Le restaurant figure sur la carte de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) qui recense tous les établissements proposant de la vente à emporter dans le département des Côtes-d'Armor.

Pas de vacances d'été

La priorité aujourd'hui, c'est de servir nos clients et de le faire comprendre qu'on est là.

"A mon avis, on va continuer à faire de la vente à emporter encore pendant un moment, souffle Thierry Surgis. Et cet été, on ne prendra pas de vacances".

