"La relance éco" : à Yvetot, la librairie "La Buissonnière" retrouve ses clients

Comme toutes les autres, la librairie "La Buissonnière" d'Yvetot (Seine-Maritime) est restée portes closes pendant les deux mois de confinement. Elle a rouvert ses portes ce mardi, pour accueillir ses premiers clients : "Il y a eu une très bonne fréquentation, très régulière, sans cohue, avec des clients très heureux de retrouver leur librairie", raconte Manuel Hirbec, le co-gérant, invité ce mercredi de France Bleu Normandie.

"Il faut que l'on s'habitue"

Pour accueillir les clients tout en respectant les gestes barrière, les libraires ont mis du gel à hydroalcoolique à disposition et gardent leur masque toute la journée. "Ils faut que l'on s'habitue, mais le maître mot doit rester la sécurité sanitaire", estime Manuel Hirbec.

Dans le même esprit, afin d'incinter les clients à commander en amont, la librairie va maintenir son service de "drive" mis en place pendant le confinement, mais qui n'a pas permis de rattraper les pertes de ces deux mois de fermeture : "On a mis en place ce service pendant trois semaines à partir de la mi-avril, mais on garde une perte de chiffre d'affaires de plus de 80%. Mais le drive, ça a surtout eu un impact psychologique important pour nous et les clients : on a pu se revoir à cette occasion."

Manuel Hirbec se dit plutôt confiant pour la suite et pense que la fréquentation peut se maintenir, si chacun reste prudent : "Le plus important c'est de s'inscrire dans la durée. Le risque c'est qu'il y ait un nouveau confinement, il faut donc que chacun respecte les distances, utilise du gel et des masques, etc. Parce que le virus est encore là."

