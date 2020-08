La relance éco: acquisition, nouvelle usine, recrutement, le bel été d’Akéna Vérandas à Dompierre-sur-Yon

L’été est chaud chez Akéna à Dompierre-sur-Yon. Le leader français des vérandas croule sous les commandes « C’était déjà un marché dynamique avant le confinement, mais les gens ayant passé beaucoup de temps chez eux pendant cette période , ils ont eu le temps de réfléchir aux aménagements possibles dans leurs maisons et on a très clairement depuis le déconfinement des clients qui nous achètent des vérandas et des pergolas, et qui nous disent que sans ce confinement, il n’y aurait pas pensé» se réjouit Christophe Chabot, PDG de l’entreprise vendéenne. Cette forte demande amène Akéna Verandas à construire toujours à Dompierre-sur-Yon une deuxième usine de 7 000 m2, livraison prévue en mai 2021.

Acquisition du leader français de l'abri de piscine

Le groupe Akéna vient également de s’offrir Abrisud, une entreprise de Toulouse spécialisée dans l’abri de piscine, leader d’ailleurs sur ce marché avec près de 60M d’euros de chiffre d’affaires. Avec ce rachat le groupe vendéen passe de 700 a plus de 1000 salariés. C’est la deuxième acquisition sur ce marché de l’abri de piscines pour Akéna qui déjà l’année dernière avait mis la main sur Azenco.

Le groupe Akéna va construire à Dompierre-sur-Yon, une deuxième usine de 7 000 m2 adjacente à l’actuel site de production qui verra le jour en mai 2021. - Akéna

Recrutement

Le groupe vendéen vit donc une très belle période, malgré cela Christophe Chabot revoit les objectifs de son entreprise à la baisse d’environ 5 %. La raison ? L’arrêt de la production pendant cinq semaines au printemps dernier pour cause de crise sanitaire « Cinq semaines c’est l’équivalent d’une douzaine de millions d’euros de facturation , c’est impossible à récupérer d’ici la fin de l’année . C’est très paradoxal comme situation, on est à la fois enthousiasmé par la dynamique mais on va quand même réaliser notre plus mauvaise année depuis très longtemps » Les perspectives pour Akéna Vérandas restent tout de même très bonnes, l’entreprise de Dompierre-sur-Yon va d’ailleurs recruter une trentaine de nouveaux collaborateurs en septembre puis une cinquantaine en mai 2021, manifestement l’été se prolonge pour le groupe vendéen.

