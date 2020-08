La nouvelle éco : activité en hausse cet été mais des incertitudes pour septembre à Centre 7, en Haute-Vienne

L'activité a bien repris cet été dans l'entreprise Centre 7, qui emploie 50 personnes à Saint-Sornin-Leulac, en Haute-Vienne. Mais les perspectives pour fin 2020 et pour 2021 sont très incertaines chez ce spécialiste de la formulation, fabrication et conditionnement de cosmétiques.

C'est une entreprise habituellement très discrète, située dans le nord de la Haute-Vienne, qui se confie ce matin dans "la nouvelle éco" sur France Bleu Limousin. Centre 7, spécialisé dans la formulation, la fabrication et conditionnement de cosmétiques pour des grandes marques, a repris une activité quasiment normale cet été à Saint-Sornin-Leulac. Au 1er juillet, tous les salariés sont revenus dans l'entreprise "car vers le mois de juin nous avons des commandes qui ont commencé à revenir" précise Siegfried Privé, le directeur.

Une activité très dépendante des magasins de Duty Free dans les aéroports

En juillet et août, Centre 7 s'est ainsi occupé des produits qui seront mis en vente durant la période de Noël dans les magasins. Pour septembre en revanche, il est encore très difficile de se prononcer sur le volume d'activité. "Avant on avait une visibilité sur trois à six mois, aujourd'hui c'est pratiquement au mois et ça peut revenir à la semaine" explique encore Siegfried Privé. Tout dépendra de l'évolution du trafic dans les aéroports car les clients de Centre 7 écoulent une bonne partie de leur marchandise dans les boutiques Duty Free. "Lorsqu'on discute avec nos clients des perspectives pour 2021 voire 2022, ils sont très inquiets." La vigilance est donc la même pour l'entreprise haut-viennoise.

Du gel hydroalcoolique pour surmonter cette mauvaise passe

Dans l'immédiat, Centre 7 poursuit la fabrication de solution et de gel hydroalcoolique, une nouvelle activité lancée durant le confinement. L'entreprise disposait de toutes les matières pour le faire et a ainsi répondu à une forte demande de ce type de produits. La demande s'est toutefois affaiblie, tandis que la concurrence s'est accrue. Cette activité ponctuelle a tout de même permis de passer un cap difficile entre mars et juin.