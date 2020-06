La relance éco : Airbus Helicopters Marignane s'attend à une légère baisse des commandes, mais reste optimiste

C'est un des secteurs les plus touchés par la crise de Covid-19 en France : l'aéronautique. Pour lui permettre de se relancer au plus vite, le gouvernement a annoncé un plan de 15 milliards d'euros. Un montant accueilli avec soulagement du coté de Marignane. Airbus Hélicopter est le deuxième employeur privé des Bouches-du-Rhône. Il fait travailler plus de 10.000 personnes (salariés et sous traitants). Des salariés qui n'ont pas à s'inquiéter pour leur avenir, le secteur des hélicoptères souffre beaucoup moins de la crise que celui des avions.

20% du trafic en moins pendant le confinement

Après quatre jours d’arrêts complets du site au tout début de la crise, le 23 mars, Airbus à Marignane a redémarré progressivement. L'activité n'est pas encore à 100 %, mais la production d'hélicoptères continue. Près de 5.000 salariés travaillent aujourd'hui sur place. Contrairement aux avions cloués au sol pendant des semaines, les hélicos, eux, ont volé. Il n'y a eu que 20 % de trafic en moins. Donc, il faut continuer la maintenance des appareils et la production de nouvelles machines.

Et puis, il y a les commandes qui étaient déjà lancées avant la crise. Airbus Helicopter n’a donc pas eu recours au chômage partiel. Les salaires ont toujours été payés. Et pour les quatre jours perdus, les syndicats ont accepté le rattrapage en échange des congés. Des congés qui seront cet été pour maintenir la production. Donc, pour l'instant, ça tourne.

Mais Airbus s'attend à une baisse des commandes pour les prochaines années. Et là, les investissements de l'État seraient les bienvenus. Le plan annoncé par Bruno Le Maire pourrait tout de même changer la donne. Il prévoit notamment la commande de 20 hélicoptères à l’usine de Marignane.