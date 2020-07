La relance éco : Alès agglomèration et Alès Myriapolis soutiennent les entreprises locales

Commerces, entreprises et aussi - essentiellement - le secteur du tourisme de la région alésienne - ont souffert de la crise Covid 19. On ne mesure pas encore toutes les graves répercussions suer l’activité économique et l'emploi - fin 2020, début 20221 - mais Alès Agglomération et son "bras armé" économique Alès Myriapolis se sont et se mobilisent pour soutenir les entreprises locales.

Plus de 400 entreprises accompagnées et 55.000 visites sur le site d'Alès Myriapolis

Accompagnant les mesures mises en place par l’état et la région Occitanie pour aider les trésoreries mises à mal, Alès Agglo a débloqué plus d'1 M€ - au travers de différents dispositifs - pour soutenir la reprise d'activité. La collectivité a également décidé de rejoindre le fond d'aide "L'Occal", "un fond unique en France" abondé par la région Occitanie. Un fond financé par les régions, les départements, la banque des territoires et les collectivités volontaires. Dont Alès Agglomération.

400.000 euros issus d'une cotisation de 3€/habitant

Deux types d’intervention : des avances remboursables d'aide à la trésorerie et des subventions d'investissements - par exemple en matière de protection sanitaire - pour s'adapter aux nouvelles exigences. Public visé : Les entreprises du tourisme et celles du commerce et de l'artisanat de proximité. Des aides allant de 2.000 à 25.000€