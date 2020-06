"La relance éco" : alors que l'été arrive, une entreprise près de Pont-Audemer propose des masques en lin

Se lancer dans la production d'un produit nouveau, c'est le pari de Christophe Pelletier. D'habitude, son entreprise Créalin, située à La Noé Poulain près de Pont-Audemer dans l'Eure, fabrique des sacs en lin. Désormais, depuis la crise du Covid-19, il souhaite également se servir de la fibre de cette plante pour confectionner des masques.

Réécouter l'interview de Christophe Pelletier

Le lin ne prend pas la transpiration

Ce genre de masques est plus agréable à porter en été, contrairement à ceux en coton, explique Christophe Pelletier : "Si vous avez déjà porté des vêtements en lin l’été, vous vous apercevez que c’est beaucoup plus frais, beaucoup plus agréable à porter pour des saisons chaudes. En Asie, ils l’ont compris depuis longtemps parce qu’ils portent énormément de lin et pour un masque en lin, c’est la même chose ! Sur le visage, vous allez avoir un produit plus frais qu’un masque en coton parce qu’intrinsèquement, le lin ne prend pas la transpiration un peu comme des vêtements de sport, les micro-fibres qu’on a dedans, mais de façon naturelle et ce qui permet d’avoir un masque beaucoup plus agréable pour l’été."

Cette plante a d'autres atouts, elle est aussi résistante.

Une homologation en cours

Une demande d'homologation a été émise pour ces masques, rappelle Christophe Pelletier : "Aujourd’hui, il y a énormément d’homologations qui sont demandées… Je devrais avoir la réponse ce lundi ou demain mardi. On est à peu près sûrs de nous car les tissus qu’on utilise en lin sont très proches au niveau structure de ceux en coton qui sont déjà classés. Et le molleton, qui fait la filtration et la respirabilité, va être identique à la version coton qu’on développe déjà aujourd’hui."

Certes, la Normandie est la première productrice au monde de lin, mais les filatures sont très éloignées de la Normandie et sont pour la plupart situées en Chine. Une situation en train de changer, assure le fondateur de Créalin : "Vous avez par exemple Safilin, producteur français, qui est en train de ramener des usines de Pologne en France, de façon à reconstruire la filière textile en France… Vous avez des projets en Normandie, moi je travaille avec un tisseur et il vient de racheter du lin pour la première fois depuis 5 ans, l’usine allait peut-être fermer et grâce au lin, ils vont se remettre à tisser en Normandie. Et vous avez une tricoterie qui a fait une campagne de crownfunding et qui va ouvrir pour faire des t-shirts en lin, donc c'est merveilleux !"

Un réseau de couturières

En attendant, Christophe Pelletier fabrique des masques en coton et a monté le réseau "Les Abeilles couturières". Des kits de tissu prédécoupés sont envoyés à des couturières professionnelles proches de Pont-Audemer, réseau qui produit près de 5.000 masques par semaine.