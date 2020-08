Pour enrichir son offre touristique et relancer l'économie locale, la nouvelle municipalité d'Ambierle mise sur la culture. Avec une exposition très symbolique puisqu'elle rend hommage à l'industrie textile du bassin industriel roannais, extrêmement sollicitée pendant le confinement.

La relance éco : Ambierle veut lier mémoire et culture pour attirer les touristes

Les Tissus de Charlieux, Unitex à Roanne, sans oublier les usines de Tarare : des noms mis en lumière dès le début du confinement. Ils ont activement participé à combler la pénurie de masque pendant la crise sanitaire. C’est cet engagement de l’industrie textile régionale que la ville d’Ambierle a voulu mettre à l’honneur dans une exposition intitulée "l’Aura des masques". Pour Tiphanie Fillon, ajointe au maire, il était important de rappeler à tous l'engagement de la filière : "modifier sa ligne de production ce n'est pas facile, ça implique de continuer à travailler pendant le confinement", rappelle t-elle.

L'exposition est également un moyen de répondre aux critiques qu'ont pu subir les usines textiles roannaises au début de la production : "On a trouvé ça aberrant de voir ces critiques sur la qualité des masques. Il fallait qu'ils soient produits rapidement, on voulait rappeler l'action essentielle de la filière pendant la crise", poursuit Tiphanie Fillon. L'exposition est ainsi l'occasion de revenir sur les grands moments de mobilisation du bassin industriel roannais : de la première guerre mondiale à l'appel de l'Abbé Pierre de février 1954.

Pour ce travail de mémoire, la mairie a fait appel à un duo d'artiste, les artisseuses. Venues spécialement pour l'exposition, elles ont crée une structure faite de bobines et de fils sur lesquels pendent des masques. Un clin d’œil aux petites mains de la fabrication de masques : couturiers bénévoles ou professionnels. A travers cette installation la mairie a également voulu mettre la culture à l'honneur pour booster son tourisme. " On avait une galerie tout juste rénovée qui ne servait pas. On a donc voulu en faire un lieu qui pouvait accueillir des expositions", explique l'adjointe à la mairie.

Une opération qui fonctionne selon Tiphanie Rolland : " Il y a du passage cet été, du tourisme. Ce sont pour beaucoup des gens qui ne viennent pas de loin, des Lyonnais ou des Clermontois. On est très contents". Cette opération de tourisme culturel sera renouvelée l'été prochain dans cette même galerie du prieuré d'Ambierle, avec une installation différente. En attendant, l'exposition l'Aura des masques se termine le 11 septembre.