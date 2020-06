"La relance éco" : les bateaux d'Anjou navigation accueilleront surtout des touristes locaux cet été

Depuis le 14 mai, les bateaux d'Anjou navigation sont de nouveau de sortie. Cette entreprise implantée à Sablé-sur-Sarthe, mais aussi à Laval (Mayenne) et Grez Neuville (Maine-et-Loire), met à disposition des particuliers des bateaux sans permis pour découvrir les beautés de deux rivières, la Sarthe et la Mayenne.

"A la sortie du confinement, on a eu une petite reprise, avec seulement deux bateaux loués le premier week-end. Mais depuis début juin, on a beaucoup de demandes avec des clients français qui pensent à leurs vacances d'été", sourit Emilie Pierre, la gérante d'Anjou navigation.

Une clientèle majoritairement locale

D'habitude l'entreprise travaille beaucoup avec des touristes étrangers qui viennent essentiellement d'Allemagne, Suisse, Belgique et Israël, mais cette année sera un peu particulière. "Nous ne pourrons pas compter cet été sur la clientèle israélienne, car ces touristes ont l'obligation à leur retour de vacances de se mettre en quarantaine", regrette Emilie Pierre. Les autres nationalités commencent à réserver leur vacances, mais en moins grand nombre que d'ordinaire. "Cette saison, les clients seront surtout français. Ils ne viendront pas nécessairement de loin. Pour une grande part, la clientèle sera locale", constate la gérante.

Des réservations qui suffisent à remettre l'entreprise à flot. "Ce sera une belle saison de rattrapage. Même si on ne pourra pas récupérer ce qui a été perdu aux mois d'avril et mai, cette saison estivale nous permettra au moins d'assurer l'ensemble de nos charges pour l'hiver", se console Emilie Pierre.

Le bateau, une façon de voyager en restant confiné

Le tourisme fluviale semble être une solution rassurante pour les clients qui louent les bateaux d'Anjou navigation sur plusieurs jours. "Les clients apprécient l'idée d'être en pleine nature et de ne pas avoir à gérer les contraintes liées au Covid-19. Ils vivent ensemble, en famille sur le bateau et cette idée plait énormément". Entre chaque location, les bateaux sont désinfectés, "pour l'instant, on ne travaille que le week-end, donc il y a un laps de temps suffisant entre chaque départ", précise Emilie Pierre.

