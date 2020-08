"La relance éco" : Annagram, une nouvelle épicerie vrac, bio et locale au Mans

Fruits, légumes, céréales, cosmétiques, produits d'entretien... Chez Annagram, nouvelle épicerie éco-responsable ouverte 188 rue Nationale au Mans, on trouve de tout. Avec un dénominateur commun : les produits sont bio (95 %), locaux (sarthe et grand-ouest) et vendus la plupart du temps en vrac.

Selon le gérant, Emeric Marcia, c'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec les rayons "vrac" qui pullulent dans les supermarchés bio ou conventionnels : "On insiste vraiment sur le côté local et c'est pour ça qu'on a choisi d'être indépendant. On peut vraiment sélectionner nos producteurs et nos fournisseurs en fonction de la qualité de leurs produits et de leur origine."

Des pâtes sarthoises, du dentifrice breton

Les légumes sont 100 % sarthois, les pâtes viennent d’Yvré-l’Évêque, les tisanes de Malicorne, le vinaigre de cidre de Saint- Calais. Et quand le produit n'est pas disponible à proximité, Emeric et Mathilde élargissent un peu le rayon d'approvisionnement, tout en essayant de rester au plus près : "On a du dentifrice et du déodorant fait en Bretagne, à Lannion, parce qu'on en n'a pas trouvé plus près. De même, nous proposons toute une gamme de cosmétiques fabriqués à Cholet."

Concocté de longue date par ce couple engagé, à titre personnel, dans une démarche zéro déchet, le projet a pris quelques mois de retard à cause du confinement. Mais il a été, en même temps, conforté par la crise sanitaire : "On s'est rendu compte pendant le confinement que beaucoup de personnes changeaient leur mode de consommation, notamment en allant directement chez les producteurs." De quoi rassurer Emeric et Mathilde dans leur projet Annagram, ouvert depuis le 20 août juste en face... De la seule boucherie bio de la ville.