Chaque jour, France Bleu Besançon s'intéresse à une entreprise ou à une filière économique de notre région. Ce jeudi, on se penche sur le secteur des antiquités et de la brocante, paralysé par l'interruption brutale des salons, des marchés aux puces et des vide-greniers.

La relance éco : antiquaires et brocanteurs attendent avec impatience le retour des salons et vide-greniers

Les antiquaires et brocanteurs ont un peu l'impression d'être les oubliés du déconfinement. "Il suffit de rechercher la liste des vide-greniers sur internet pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts" constate Eric Lecoeur, président pour la Haute-Saône du Syndicat National du Commerce de l'Antiquité et de l'Occasion (SNCAO), "habituellement si nombreux en cette saison, ils sont tous annulés, pareil pour les marchés aux puces et les salons". Si une petite partie des antiquaires et brocanteurs possèdent un magasin, la très grande majorité ne travaille "qu'au déballage" et ne peut aujourd'hui tout simplement pas exercer.

"La dernière fois où j'ai vraiment travaillé c'était les 8 et 9 mars pour la brocante de printemps à Besançon, depuis, plus rien! " témoigne Eric Lecoeur, qui tient un magasin d'antiquité-brocante à Passavant-la Rochère en Haute Saône. Il a pu rouvrir sa boutique depuis le déconfinement "mais c'est un chiffre d'affaire infime, alors imaginez la situation de mes confrères qui ne vivent que des salons, des marchés et des vide-greniers".

Deux poids, deux mesures?

La profession demande que toutes ces manifestations soient rapidement autorisées, elle se dit prête à appliquer les mesures de distanciation, les sens de circulation, les gestes barrière, la distribution de gel hydroalcoolique. Antiquaires et brocanteurs constatent que les marchés alimentaires de plein-air peuvent se tenir quasi-normalement, "nous on passe largement après " déplore Eric Lecoeur.

Le président départemental du SNCAO estime qu'antiquaires et brocanteurs méritent d'être soutenus au même titre que le secteur culturel ou le monde du spectacle. "Les vide-greniers du week-end sont l'un des principaux passe-temps des français", souligne-t-il , "c'est une possibilité comme une autre d'avoir accès au patrimoine et à l'art". Et il rappelle que l'annulation des vide-greniers est aussi un gros manque à gagner pour les nombreuses associations de villages et de quartiers "qui forment un tissu irremplaçable dans notre pays".

