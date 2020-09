"La nouvelle éco" : après 2 ans d'absence, une nouvelle supérette pour les habitants de Saint-Vincent-de-Paul

"Amener un peu de vie à Saint-Vincent-de-Paul", voilà le projet de Jérémy Nicol et Rémi Lafon. En couple depuis six ans, les deux Girondins ont décidé de reprendre le local de l'ancienne supérette du centre-ville. L'ouverture était prévue pour le premier avril, mais coronavirus oblige, c'est finalement début août que le Marché Minut' a ouvert ses portes.

À la base, l'un travaille chez Gifi à Artigues, l'autre au Carrefour à Bordeaux. Mais dès 2016, leur vient l'idée d'ouvrir un magasin ensemble. Et le déclic apparaît lorsque Rémi, de passage chez ses parents à Saint-Vincent-de-Paul, s'aperçoit que, le dernière supérette du village est désormais fermée. Saint-Vincent-de-Paul ne compte alors plus qu'une boulangerie, une esthéticienne et un coiffeur. Le couple décide de se lancer.

Il contacte la mairie en 2019. Ravie, celle-ci met tout en oeuvre pour pouvoir accueillir la nouvelle épicerie. Le plafond et le sol de l'ancienne supérette, laissée a l'abandon pendant deux ans, sont refaits. Un coin bar est ajouté et une terrasse couverte est aménagée.

Plus qu'une épicerie traditionnelle, le Marché Minut' est également doté d'un rayon bio, et travaille en partenariat avec les producteurs du coin. L'épicerie se veut multifonctions, et surtout elle veut devenir "un lieu de vie dans le village". Un endroit où les gens se retrouvent "autour d'un café le matin avant d'aller au travail, ou autour d'une bière le soir en rentrant" explique Jérémy Nicol, déjà baptisé "chouchou" par certains de ses nouveaux clients.

Les deux commerçants sont confiants, et ils ont des raisons de l'être. La commune de 1 000 habitants devrait s'agrandir d'ici la fin de l'année, avec l'ouverture d'une usine Hermès en octobre et l'arrivée de ses 280 employés. Rémi et Jérémy les attendent avec grande impatience.

