La relance éco : après avoir fabriqué des masques, Manufêtes va reprendre la fabrication de drapeaux

C'est l'une des premières entreprises à avoir transformé ses lignes de production pour fabriquer des masques, au début de l'épidémie de coronavirus. Manufêtes est même la première entreprise à avoir obtenu un label "Origine France Garantie" pour ses masques en tissu. Mais maintenant que l'épidémie recule, la demande s'est arrêtée et Manufêtes reprend une activité normale.

"Mi-mars, on a monté un atelier en parallèle et on a embauché une dizaine de personnes pour faire des masques, raconte Benjamin Robert, le directeur général de Manufêtes. L'entreprise a fabriqué comme ça "30 à 35 000 masques, entre les blancs classiques et les personnalisés pour les entreprises".

"On ne s'attendait pas à ce que la demande s'arrête si vite"

Mais désormais, les carnets de commande sont vides. "Pour être franc, la demande a baissé ces dix derniers jours. On termine les dernières commandes que l'on avait et on a stoppé notre production", explique Benjamin Robert. "C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que la demande s'arrête aussi vite, alors qu'on voit beaucoup de gens porter des masques chirurgicaux [jetables] donc on prépare un peu de stock au cas où l'épidémie redémarre mais je ne pensais pas que la demande baisserait aussi vite".

L'entreprise, qui fabrique habituellement des drapeaux, reprend donc son activité d'origine. Surtout qu'avec les élections municipales, la demande de fabrication d'écharpes de maires et de drapeaux pour équiper les mairies est repartie.

Réécoutez l'entretien complet de "La relance éco" avec Benjamin Robert :