La relance éco : après deux semaines de soldes, un premier bilan contrasté à Orléans

En plein été on ne s'en rend pas forcément compte mais les commerçants d'Orléans sont en pleins soldes ! Une édition très particulière, décalée au 15 juillet pour permettre aux boutiques de regonfler leur trésorerie après le confinement. Mais est-ce que les soldes pendant les vacances d'été, ça marche ? Après deux semaines de réductions dans les boutiques, le premier bilan varie beaucoup d'un commerce à l'autre.

"Il y a des commerçants qui sont très contents et d'autres beaucoup moins, vraiment une grande différence entre nous" constate Alain Liger, membre du conseil d'administration des Vitrines d'Orléans et président régional de la Fédération nationale de l'habillement. "Ça dépend des produits qu'on vend et de la stratégie de chacun."

Pour lui, la date explique en partie seulement ces disparités. Cela dépend en fait des périodes que les commerçants comparent : "J'en discutais avec un collègue, il comparait les quinze premiers jours de soldes de cette année avec les quinze jours de la même période en juillet [l'année dernière, ndlr]. Alors forcément, il était très content, sauf que quand on compare avec l'histoire des quinze premiers jours de juins, et bien là on a une légère baisse."

Certains clients "ont encore peur"

Malgré tout, il était nécessaire selon Alain Liger de repousser la date des soldes : "On ne peut pas vendre qu'en soldes ! Quand on a de très grosses marges, on peut le faire, quand on a des marges raisonnées c'est un peu plus difficile."

Quant à la fréquentation au moment où l'on constate une reprise de l'épidémie de coronavirus, il estime qu'en tant que grande ville, Orléans est plus lésée que certaines villes moyennes. "Il y a des personnes qui ont un peu plus peur de venir nous voir. Après tout dépend de la cible, les anciens par exemple, il y en a quelques uns qui ont encore peur. C'est bien qu'il y ait eu le masque obligatoire partout parce que je crois que ça protège à la fois les équipes dans les magasins et les consommateurs."