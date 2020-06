La relance éco : après le choc du confinement, Mary's Coffee Shop poursuit son expansion

Chaque jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'intéresse à une entreprise emblématique de la région. Aujourd'hui, on vous parle de Mary's Coffee Shop. L'institution stéphanoise reprend des couleurs. Un nouvel établissement ouvrira le 4 juillet à Vals-près-le-Puy, en Haute-Loire.

Coronavirus oblige, la majorité des commerces de bouche ont fermé pendant le confinement. Mary's Coffee Shop a rouvert ainsi il y a quelques semaines. Elle a retrouvé ses fidèles clients et veut passer désormais à autre chose.

Pourtant, rien n'a épargné l'enseigne familiale, devenue en dix ans d'existence, une institution stéphanoise, avec ses cafés et pâtisserie " fait maison ". Après des démêlés judiciaires et la fermeture de ses trois magasins situés au centre-ville de Saint-Etienne, l'année dernière. La crise du Covid a été un coup de massue. " C'est surtout la fermeture quasi du jour au lendemain qui nous a déstabilisé. Cela a été un choc donc dans un premier temps. On a eu ensuite deux mois pour préparer la réouverture de nos établissements ", précise Aurélien Camps, l'un des cofondateurs de Mary's Coffee Shop.

Un lien en continue avec les clients

Pas question de rompre le lien avec les clients. Les fondateurs ont continué à garder le lien tout au long du confinement. Sur les réseaux sociaux, ils ont donné des nouvelles et même proposé leur recette pour reproduire leurs muffins par exemple. " On a essayé d'envoyer des messages positifs et dédramatiser la situation ", ajoute Aurélien Camps. Stratégie gagnante puisque à peine le déconfinement acté, les clients se sont rués dans le magasin de la galerie de Monthieu. Le magasin enregistre ainsi une hausse de 16 % de son chiffre d'affaire pour le mois de juin, précise le gérant.

Le confinement est une parenthèse

Une situation confortable pour l'enseigne. " Le confinement est une parenthèse. Nous avons des projets avec l'ouverture d'un nouvel établissement à Vals-près-le-Puy, le 4 juillet. Ce qui s'est passé n'a rien changé pour ce qui est de nos ambitions. Nous n'avons pas douté pendant cette période ", conclut Aurélien Camps.

