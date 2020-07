La Relance Éco : après le confinement, le bar-brasserie Au Bureau ouvre à Laval "pour compléter l'offre"

L'ouverture était d'abord prévue en 2019. C'est donc aujourd'hui la fin d'un long processus pour la famille Negrao avec l'ouverture de la franchise Au Bureau dans les anciennes halles de Laval. Le père est le propriétaire de la nouvelle brasserie lavalloise, et son fils le directeur. Deux hommes qui cultivent la discrétion. Versaillais d'origine, ils sont arrivés à Laval juste avant le confinement. "On est resté cloîtré à la maison mais ce n'est pas très grave, c'est reculer pour mieux sauter. Physiquement dans le restaurant on a rien pu faire évidemment. Les ouvriers n'étaient plus à même de travailler puisque tout était à l'arrêt. On avait beaucoup de chose à mettre en place quand même donc c'était entre guillemet du temps de gagné pour penser l'organisation" explique le directeur.

Animer le centre-ville

Situé à quelques encablures de la place du 11-Novembre, Au Bureau a une place de choix dans l'hyper centre lavallois. D'autant que l'aménagement de la place est un des chantiers phares des prochains mois. En plus des 140 places assises, Au Bureau dispose d'une terrasse de 60 places. Le bar-brasserie servira de la nourriture en continu, de midi à minuit, sept jours sur sept. Le tout dans une ambiance à l'anglaise qui rappelle l'univers des pubs anglais. L'établissement a l'ambition d’apporter sa pierre à l'édifice dans l'animation du cœur de la ville, autour des retransmissions d’événements sportifs notamment. "On fait aussi du Live-Music. Des groupes de la région vont venir jouer, mais on va tourner autour du sport surtout (...) je pense que le centre-ville a besoin d'être un peu animé. Après la ville a déjà de très beaux établissements. Nous on vient juste pour compléter l'offre déjà présente sur le marché" note le directeur. C'est le 147e bar-brasserie Au Bureau qui ouvre en France. La franchise appartient au deuxième groupe de restauration du pays : Bertrand Restauration.

Un recrutement local

Au départ, le bar brasserie devait embaucher 33 salariés, mais avec la progression du coronavirus et l'arrêt de l'économie, le directeur a vite compris qu'il ne pourrait pas prendre tout le monde et qu'il devrait réduire déjà sa masse salariale. Un crève-cœur. "On s'engage beaucoup d'homme à homme et quand on donne notre parole c'est une question d'honneur. Et donc là de ne pas pouvoir donner sa chance à une personne ça nous a fait mal au cœur. On a diminué nos effectifs presque de moitié" déclare-t-il.

Lors de leur campagne de recrutement, les responsables ont tenu en revanche à ne recruter qu'en Mayenne, et c'est un des gages de réussite d'après l'entrepreneur. "Nous en tant que Versaillais on a cette mentalité où on travaille le plus possible avec les Versaillais. Donc ici on s'est basé sur le même état d'esprit. Mon oncle qui habite près d'ici m'a donné ce conseil : les Mayennais aiment les Mayennais. Et ce n’est pas plus mal, car quand on a des talents dans la région, inutile d'aller les chercher ailleurs. Et puis là nous sommes en capacité de former en plus" poursuit le directeur du bar-brasserie.