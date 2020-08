La relance éco : après le confinement, le Domaine des Roches vit un été inédit

L'envie de verdure et de vacances au calme près de chez soi après le confinement réussit au Domaines des Roches à Briare dans le Loiret. Alors qu'il est plutôt occupé à 75% d'habitude en été, il affiche complet cette année et accueille essentiellement une clientèle française.

Après des semaines de fermetures et les incertitudes liées à la crise du coronavirus, le Domaine des Roches vit un été hors-norme. Cet hôtel quatre étoiles installé sur un domaine de 13 hectares à Briare dans le sud du Loiret ne s'attendait pas à recevoir autant de monde et a finalement dû recruter. Piscine, massages, restaurant, treize chambres dans le château, treize villas cachées dans le parc ... Cette bulle au calme de la campagne loirétaine séduit après un printemps difficile.

Le domaine attire une nouvelle clientèle parisienne

C'est "un été exceptionnel" avec "une clientèle qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir l'été, essentiellement parisienne mais aussi des régions autour du département du Loiret, qui remplace la clientèle européenne qu'on avait l'habitude d'avoir l'été" explique le directeur, Stéphane Barbazan. "Avec nos amis européens, le domaine tournait à 75% de remplissage et là cet été effet "covid +" pour le Domaine des Roches : l'hôtel est plein à 100% avec un prix moyen bien meilleur aussi que les années passées." Le prix de la nuit varie autour de 150 euros.

Une affluence à laquelle l'équipe du Domaine des Roches ne s'attendait absolument pas : "On était très prudents dans nos prévisionnels donc ça a été un petit peu la course au recrutement dernière minute pour trouver les collaborateurs qu'il fallait pour servir nos clients" détaille le gérant. L'hôtel fonctionne avec une équipe de 20 personnes contre 16 d'habitude.

Plutôt des séjours courts

Mais les atouts sont bien là : "Je pense d'une part la proximité de Briare avec la région parisienne en fait une destination de courts séjours. C'est aussi la différence avec les étés d'avant, ce sont des courts séjours principalement. Et puis après je suppose que tous ces vacanciers qui avaient réservé des séjours à l'étranger, avec les risques de fermeture de frontière, ils ont préféré annuler leurs vacances et les remplacer très certainement par des vacances plus courtes dans l'Hexagone, plus quelques week-ends prolongés" analyse Stéphane Barbazan.

Désormais, il espère que cette dynamique va se poursuivre après l'été : "Je pense qu'on va bénéficier de cet effet découverte, des Parisiens en tout cas. La plupart des clients qu'on a accueilli en juin et juillet ne connaissaient pas le Loiret, c'était une première et ça a été une grande découverte. Une découverte positive : ils sont ravis de ce qu'ils ont vu, du domaine. Je pense qu'effectivement on a une nouvelle clientèle qui a découvert une destination week-end à 1H30 de route de Paris et que certainement, on la reverra au mois de septembre et dans les mois à venir."