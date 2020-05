La relance éco : après le trou d'air, l'espoir des concessionnaires automobile des Pyrénées-Orientales

Les annonces étaient attendues par toute une filière, des constructeurs aux revendeurs. Ce mardi, Emmanuel Macron a dévoilé un plan de relance du secteur automobile équivalent à huit milliards d'euros. Le président de la République a en particulier annoncé une extension de la "prime à la conversion" afin que les particuliers et les entreprises remplacent leurs voitures par des véhicules non-polluants.

"C'est une très bonne nouvelle" a réagit sur France Bleu Roussillon Denis Roland responsable de la branche concessionnaires pour le Conseil National des Professionnels de l'Automobile (CNPA) dans les Pyrénées-Orientales. "C'est une mesure concrète qui va permettre de renouveler le parc auto. Ça va donner un coup de boost à nos affaires et notamment sur nos stocks de véhicules d'occasion qui eux sont rapidement disponibles."

Des ventes quasi-nulles pendant le confinement

Une relance des ventes qui serait plus que bienvenue pour les concessionnaires qui ont dû faire face à une chute spectaculaire de leurs affaires pendant les deux mois de confinement. "Nous n'avons quasiment rien vendu pendant cette période. En temps normal, nous aurions dû écouler entre 2.000 et 3.000 véhicules. On est donc au seuil d'une année très difficile."

Le plan de relance du secteur automobile prévoit aussi un nouveau bonus pour l'achat de véhicules électriques. "C'est un bon signe pour l'électrique mais ça ne sera pas encore un déclic très important" prévoit Denis Roland. "On se heurte toujours pour l'instant aux mêmes problèmes : le prix, l'autonomie et la disponibilité des bornes de recharges. Même si l'accumulation des aides peut rendre au final l'achat d'un véhicule électrique intéressant."