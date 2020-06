"La Relance Éco" : Arcades à Châteauroux, le leader de la distribution de DVD en France

La société Arcades, installée à Châteauroux, est spécialisée dans la distribution de DVD. Après une période d'arrêt forcé, pendant le confinement, l'activité repart de plus belle et le site embauche.

On pourrait se demander, de prime abord, qui achète encore des DVD ? Entre les plateformes de VOD et les sites comme Netflix, le marché se réduit d'années en années. Pourtant, à Châteauroux, Patrick Belz a fait le pari du DVD. En 2016, il reprend l'entreprise Arcades, installée historiquement à Châteauroux, et revoit considérablement la stratégie et l'organisation du groupe. Depuis, chaque année, il présente une croissance à deux chiffres : "+ 17% de chiffres d'affaire au 31 mars par exemple ! Cette année, on était bien parti, mais on a eu deux mois d'arrêt avec le coronavirus. Les magasins étaient fermés, donc ils n'avaient pas besoin de s'approvisionner en DVD... Mais la vente en ligne a très bien marché pendant le confinement!"

C'est ainsi qu'en mai et juin, Arcades a vendu plus de 10.000 titres contre 8.000 habituellement sur la même période : "Beaucoup de documentaires... et aussi pas mal de mangas" précise Patrick Belz.

Un marché de "niche"

Pourtant, le marché du DVD est en repli : "Il représente 400 millions d'euros. C'est vrai qu'il est en baisse. Mais la baisse est surtout dû à la chute sous format DVD des blockbusters américains. Aujourd'hui, les gens qui achètent un DVD veulent des bonus, un documentaire sur la genèse du film, un livre qui accompagne le support. Le marché va continuer son repli, mais il s'adressera de plus en plus à des collectionneurs, à des passionnés". Pour faire face, l'entreprise se réinvente déjà : "On est logisticien donc on sait faire bien d'autres choses que d'envoyer des DVD. On est commerçants et on peut solliciter les centrales d'achats avec lesquelles on travaille sur d'autres types de support ou d'autres produits. On peut aussi vendre le film sous d'autres formes que le support physique... Ce sont des pistes de réflexion largement entamées".

L'entreprise emploie 48 salariés et cherche encore à recruter.