La relance éco : ArcelorMittal investit dans un digital lab à Uckange

ArcelorMittal a choisi d’ouvrir un digital lab au plus près de ses activités historiques dans la vallée de la Fensch. Le 1er juillet 2021, un espace dédié au numérique verra le jour dans les anciens grands bureaux sur le site du parc du U4 à Uckange. Sur deux niveaux et 2.400 mètres carrés, des outils numériques viendront compléter l’activité et la recherche du sidérurgiste. Les travaux débutent en août, ils sont financés par la communauté d'agglomération du val de Fensch, la Région et la Drac.

Le directeur de la transformation numérique chez Arcelormittal France, David Glijer, est l’invité de la relance éco.

Ce futur digital lab sera dédié à qui et pour y faire quoi ?

D’abord, il servira à former nos salariés. Mais il sera également ouvert à nos partenaires PME, TPI. Des étudiants y auront également accès. Notre ambition est de faire de ce lieux une référence du digital dans le Grand est.

Comment le numérique peut-il servir l’activité industrielle d’ArcelorMittal ?

C’est devenu une nécessité pour exister dans un monde aussi concurrentiel, avec une compétition exacerbée en Asie qui n’est pas toujours égalitaire. Nous payons des taxes carbone contrairement à des concurrents étrangers. Donc il est très important pour nous de continuer à augmenter notre performance industrielle.

Ce digital lab n’aura rien à voir avec le centre de recherche et développement de Maizières-Lès-Metz ?

Il sera complémentaire du centre de Maizières. Il est vrai que le numérique ne fait pas partie de notre ADN historique mais il doit le devenir afin de continuer à être encore plus performant.

