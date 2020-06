"La relance éco" : Armor-lux arrête les masques et reprend les marinières

" On a fabriqué 4 à 500 000 masques à Quimper en les vendant à des prix très raisonnables, pour faire face à la pénurie en France. On en a aussi fabriqué en Bulgarie, en amenant nos rouleaux de tissus fabriqués à Quimper. En tout, on aura produit 2 millions de masques ! Mais on a _la prudence d'arrêter cette semaine_, parce qu'il y aura toujours une concurrence étrangère trop dure, sur ce type de produits", constate Jean-Guy Le Floch, le patron de l'entreprise textile bretonne.

"On recommence les marinières et les cabans"

_"Cette semaine, on arrête les masques et on monte en puissance sur les marinières et les cabans. On a des commandes très fortes, du Japon notamment. Et puis notre braderie en ligne, qui a démarré il y a 10 jours, a fait un score historique : on a frôlé un million et demi d'euros, avec de nouveaux consommateurs, notamment dans les banlieues parisiennes. On sort d'une période de cauchemar mais en ayant le sentiment d'avoir bien joué notre rôle_", sourit Jean-Guy Le Floch.