La Relance Éco : Arnault Douelle charcutier-traiteur retrouve le sourire

Arnault Douelle est charcutier-traiteur à Châteauroux depuis 2006. Il est installé depuis maintenant quatre ans à la salle des fêtes du laboratoire Fenioux depuis l'incendie de son magasin rue de la république en 2016.

Arnault Douelle (charcutier-traiteur) : "Les pertes financières liées au coronavirus s'élèvent à 160 voir 200 000 euros."

Comme l'ensemble des charcutiers-traiteurs, il a du faire face à cette crise sanitaire suite à l'arrêt complet de son activité : "J'ai deux personnes à temps plein plus des extra. Ils sont toujours en chômage partiel de toute façon car l'activité, c'est vrai, reprend mais nous ne sommes pas à 100%. En ce qui concerne les pertes financières liées au coronavirus, elles s'élèvent à 160 voire 200 000 euros."

Le gouvernement a aidé plusieurs secteurs d'activités mais pas forcément les charcutiers-traiteurs comme le souligne Arnault Douelle : "Dans notre métier, nous sommes soumis au code APE. Et quand vous êtes charcutier-traiteur, on dépend de la charcuterie, ce qui veut dire qu'au niveau des aides de l'Etat, comme les charcutiers n'avaient pas d'obligation de fermer pendant le confinement. Du coup nous avons eu très peu d'aides de l'état. Nous sommes toujours avec les confédérations en train de nous battre pour avoir les mêmes aides que les restaurateurs qui ont été obligés de fermer."

Les mariages ont dans l'ensemble été reportés d'une année. Les dates vont automatiquement finir par se chevaucher sur l'année 2021. Ces mariages devraient s’échelonner du moi d'avril au mois d'octobre 2021.

Arnault Douelle va innover en Octobre prochain avec un site internet marchant à destination du grand public © Radio France - Sylvain ROGIE

Enfin, Arnault Douelle va innover à la rentrée : en raison de la crise sanitaire beaucoup de Français ont commandé via le web. Raison pour laquelle, le traiteur Castelroussin va vendre via son site internet ses entrées plats et desserts confectionnés par son équipe et lui-même. Cette nouveauté devrait voir le jour au mois d'octobre.