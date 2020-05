La relance éco : assuré de se maintenir en Pro D2 de rugby, le VRDR prépare la saison à venir

C'est l'une des conséquences positives du Covid 19 : le maintien en championnat de Pro D2 pour les rugbymen drômardéchois du VRDR. Ils ont été sauvés de la relégation à cause de l'annulation de la fin de la saison. Le club essaye donc de préparer et a d'ailleurs déjà commencé à recruter.

Le VRDR déconfine lui aussi. Le club de rugby drômardéchois prépare la saison à venir en Pro D2. Puisque la saison actuelle a été écourtée en raison du coronavirus, aucun club ne monte ni ne descend. Les Damiers sont donc "sauvés", alors qu'ils avaient 18 points de retard sur le dernier non relégable juste après leur dernier match. Une véritable seconde chance que le club compte bien mettre à profit, même s'il est encore difficile de préparer la saison à venir.

Un effectif réduit la saison prochaine

"On navigue à vue" confie le manager Johann Authier. "Par contre, j'ai quand même travaillé pendant le confinement, notamment sur l'effectif. On a fait le choix de miser sur la qualité et de réduire un peu la quantité, avec une douzaine de départs pour huit arrivées." Premières recrues pour la saison 2020-2021 : Dug Codjo, ailier français de 33 ans venu d'Oyonnax, Akuila Tabualevu, un Fidjien qui arrive de Rouen et Segundo Tuculet, un trois quart argentin qui jouait dans le championnat italien.

"Ils ont tous les trois des profils intéressants", explique Johann Authier. "On veut de l'expérience et du leadership dans cette équipe, on veut des gars qui se battent pour le maintien."

Trois nouvelles recrues ont été annoncées au club la saison prochaine. - Document du VRDR.

Incertitudes sur le calendrier et un budget amputé

Le club espère reprendre les entraînements courant juin, mais uniquement si tous les joueurs ont été testés au Covid 19, ce qui n'est pas une priorité en ce moment. On ne sait pas non plus quand commencera officiellement le championnat de Pro D2, ni si le public pourra assister aux matchs.

"C'est sûr, c'est un moment difficile", lâche le co-président du club Jean Pierre-Cheval. "Mais c'est tous le modèle économique du rugby qui est perturbé." Et selon ses dirigeants, le VRDR ne s'en sort pas si mal. "On anticipe les difficultés financières que peuvent rencontrer nos entreprises partenaires, puisque ce sont eux qui constituent la plus grosse partie de notre budget."

Pour la saison à venir, le club table donc sur un budget en baisse : environ un million de moins que les 7 millions d'euros de cette année. Les dirigeants ne sont pas plus inquiets que ça. Ce sera aussi compliqué pour tous les autres clubs. Le VRDR fera de son mieux, avec l'ambition de se maintenir de nouveau en ProD2.