La relance éco : Attineos crée quarante nouveaux emplois à Reims et mise sur l'explosion du télétravail

Quarante nouveaux emplois débarquent à Reims avec l'arrivée de la société Attineos. Spécialisée dans les services numériques, l'entreprise s'est installée dans la cité des sacres début juin. Son directeur mise sur l'explosion du télétravail pour participer à la relance économique et sociale.

La société Attineos débarque à Reims. Lancée il y a six ans à Rouen, elle est spécialisée dans les services numériques notamment dans la création de logiciels sur mesure à destination des entreprises. Attineos, c'est 200 employés répartis entre Rouen et Paris et désormais Reims. Depuis début juin, quarante nouveaux emplois liés à l'informatique, sont disponibles dans la cité des sacres.

Un lancement retardé par le confinement

Le choix de s'installer à Reims est stratégique, la proximité avec Paris et les lignes TGV fait partie des arguments mais cette installation a été perturbée par le confinement. "C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué que prévu mais notre première recrue est arrivée juste avant le début de la crise. Quand celle-ci s'est déclarée, le projet a été mis en stand-by", explique Stéphane Mérai, directeur d'Attineos.

Un développement au cœur de la relance post-Covid

L'antenne rémoise a donc ouvert ses portes début juin, dans le quartier Clairmarais, avec une phrase de motivation : "la meilleure défense c'est l'attaque. On tient beaucoup à participer à cette relance économique, même en plein cœur de la crise nous avons continué à nous mobiliser pour proposer nos services à des sociétés qui pourraient en avoir besoin. On croit vraiment à un avenir post-Covid pour des métiers comme les nôtres. L'informatique est à la croisée de tellement de chemins, le télétravail a provoqué quelques débats qui vont dans le sens d'une informatisation accélérée, avec nos compétences nous devons nous inscrire dans cette dynamique", affirme Stéphane Mérai.

