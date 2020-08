La relance éco : "au début, c'était très dur", chez Villechalane-Sionneau à Guéret

"Nous ne sommes pas encore au taquet." C'est le constat de Didier Barbaroux, le gérant de la SARL Villechalane-Sionneau, qui tient notamment la boulangerie de la place Bonnyaud, à Guéret. En période estivale, les ventes sont habituellement plus importantes. L'effet du confinement continue de se faire sentir, même si la boulangerie-pâtisserie est restée ouverte pendant la quarantaine, comme tous les commerces considérés comme essentiels. "C'était notre devoir de rester ouvert, en tant que boulanger", précise Didier Barbaroux.

"Nous avons quand même perdu de la clientèle, précise Didier Barbaroux. Certains de nos fidèles clients habitent à quelques kilomètres et ils n'ont pas pu venir, on les a perdu immédiatement." Les deux magasins ont rouvert, tout le personnel est "sur le pont", mais la crise sanitaire "laisse des marques, d'un point de vue financier, qu'il sera difficile d'effacer". Pendant le confinement, seulement cinq salariés travaillaient dans la boulangerie, contre une petite quinzaine habituellement.

"On est assez inquiets pour la suite, reconnaît Didier Barbaroux. On espère ne pas connaître un nouveau confinement. Surtout, on ne veut pas revivre en fin d'année, à Noël, ce qu'on a vécu à Pâques, car c'était une très grosse perte financière."