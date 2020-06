"La relance éco" : au Havre, la patronne des "Fleurs bleues" prépare la fête des mères

La fête des mères ce dimanche 7 juin 2020 devrait amener une nouvelle vague de clients à Delphine Régnier, propriétaire du magasin "Les fleurs bleues" au Havre. Au début du confinement, elle avait dû brader ses stocks de plantes et de fleurs jusqu'à moins 60%. Aujourd'hui l'activité reprend se réjouissait ce vendredi matin Delphine Régnier sur France Bleu Normandie.

Nous avons réouvert le 12 mai et les gens étaient au rendez-vous. Depuis 3 semaines le commerce a bien repris. Les commandes ont été plus précoces que l'année dernière. On vit avec la fête des mères mais avec la suppression des mariage on verra ensuite au jour le jour. Tous les salariés ont repris pour être présents. Les 2 mois de confinement ont fait évoluer notre manière de travailler en étant plus présents sur les réseaux sociaux." Delphine Régnier