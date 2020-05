La relance éco : au Héron, la désinfection devient l'activité principale de la société Avipur

Chaque jour, France Bleu Normandie s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce lundi, il s'agit de la société Avipur, spécialisée dans le nettoyage et la désinfection. Avec la pandémie de coronavirus, les techniciens de cette entreprise basée au nord de Rouen sont très demandés.

La société Avipur, spécialisée en désinfection, dératisation, "dépigeonnisation" compte 27 agences dans toute la France et 380 salariés (illustration).

"On a pas mal de travail", confirme Christophe Ascelipiade, gérant de l'agence Avipur installée au Héron, au nord-est de Rouen. Cette société présente dans toute la France propose différents services, comme la dératisation, la désinsectisation ou l'assainissement. Mais c'est désormais pour ses compétences en désinfection qu'elle est la plus sollicitée, en lien avec le déconfinement et la pandémie de coronavirus.

"La désinfection va devenir une nécessité"

"C'est devenue notre activité principale parce que toutes les autres sont à l'arrêt", explique Christophe Ascelipiade, invité ce lundi de France Bleu Normandie. "Nos techniciens interviennent tous les jours sur l'ensemble de la Normandie, poursuit-il. On a fait pas mal de salons de coiffure, des mairies, des hôtels, des restaurants, mais aussi chez des particuliers qui ont été frappés par le Covid-19."

Les techniciens d'Avipur interviennent en combinaison, avec toutes les protections nécessaires, et vaporisent un virucide dans les locaux qu'ils désinfectent. Et ce n'est pas qu'une tendance lié au déconfinement, selon le gérant : "La désinfection va devenir une nécessité. Cela se fera dans toutes les entreprises, soit en passant par un prestataire comme Avipur, soit en interne directement avec le personnel qui doit être formé à ces pratiques."