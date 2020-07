La relance éco : Au Lac de Vassivière, les touristes se jettent à l'eau

La saison touristique a débuté fin juin, soit deux mois plus tard que les saisons précédentes. Pour autant, l'activité touristique a bien repris : "les touristes français comme étrangers sont revenus dès la fin du confinement ! Je pense que Vassivière est une destination qui rassure pour ceux qui veulent profiter de l'espace et de la nature", note Sandrine Derville.

Pour rassurer les touristes, des mesures sanitaires ont été renforcées. Le protocole sanitaire est stricte sur tous les hébergements gérés par l'Office du tourisme du Lac de Vassivière. D'ailleurs, les réservations explosent : "pour avoir moi-même essayé de réserver quelque chose cet été, je réalise que je m'y prend trop tard. À proximité du lac il n'y a plus de locations vacances disponibles donc les gîtes, chambres d'hôtes, et les campings fonctionnent très bien. Une propriétaire de camping m'a dit qu'ils étaient complets pour les deux mois d'été, juillet-août. C'est une bonne nouvelle".

Si tout le monde respecte les mesures sanitaires, "on pourra avoir une saison qui s'écoule tranquillement", selon la présidente du syndicat mixte du Lac de Vassivière, optimiste pour l'avenir du site : "Même si on ne rattrapera pas ce qui a été perdu en avril-mai-juin, je suis confiante pour la saison à venir". Il est encore trop tôt pour parler d'une relance économique mais c'est en tout cas, c'est une "véritable reprise" selon Sandrine Derville.