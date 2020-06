La relance éco : au lycée Le Marais de Saint-Étienne, les chômeurs apprennent le métier de polisseur

Cette formation existe depuis six ans au lycée Le Marais Sainte- Thérèse à Saint-Étienne. Une formation inédite en France assortie d’un diplôme pour répondre aux besoins des entreprises de plusieurs secteurs qui avaient besoin de recruter des personnes formées au polissage des métaux, que ce soit les fabricants de prothèses médicales, l’industrie du luxe ou encore la chaudronnerie fine.

Aucun pré requis exigés pour intégrer cette formation si ce n’est un souci du travail fini, de la patience et du perfectionnisme. Elle a déjà permis à plusieurs dizaines de demandeurs d’emploi de rebondir et à des entreprises de remplacer leurs départs à la retraite ou de pourvoir de nouveaux postes.

La semaine prochain, c’est une pré formation qui débute. Ensuite en septembre, les candidats enchaîneront avec un an d’alternance avec un contrat de professionnalisation en entreprise.

À l’issue d’un petit test (opérations de base, logique et expression), d’une mise en situation devant une machine (durant un quart d’heure, comme un début de formation pour bien comprendre de quoi il s’agit) et d’un entretien de motivation, l’inscription peut se faire rapidement. Le lycée a simplement besoin du numéro de demandeur d’emploi et est en relation avec l’agence Pôle Emploi de Châteaucreux pour l’aspect financement de cette formation.

Si vous contactez l’établissement, demandez Philippe Darras ou Emilie Dechelle.

