La relance éco : au magasin Street Shop CBD Besançon, les ventes explosent

Au Street Shop CBD Besançon situé rue Bersot, Bryan Chautard respire mieux depuis quelques semaines, depuis cet été en fait. Depuis le déconfinement, les ventes ne cessent de grimper et en août, le magasin a connu une véritable explosion. Une explosion dûe selon le co-gérant, tout simplement aux vacances d'été. "Il y a tous les clients qui s'arrêtent davantage, qu'ils soient de Besançon ou d'ailleurs. Et puis avec le déconfinement, les gens profitent plus, en ayant peur d'un autre confinement", analyse Bryan Chautard.

De nouveaux clients qui viennent de Planoise

Autre facteur qui joue dans le succès de la boutique : les derniers événements qui se sont passés dans le quartier de Planoise à Besançon, avec la série d'interpellations des derniers mois. C'est devenu plus compliqué pour les clients de se fournir. Certains se sont donc tournés vers le CBD, aussi appelé canna-bi-diol", une molécule issue du chanvre, du cannabis. C'est légal puisque ça n'a pas d'effet stupéfiant contrairement au THC, une molécule aussi présente dans le cannabis, qui lui a un effet psychotrope sur le cerveau. "Ces clients étaient en manque, ils se sont tournés vers le CBD, qui se rapproche le maximum du THC. La fleur a la même senteur et le même goût que le THC, sauf qu'il n'y en a pas."

La boutique attire donc de nouveaux clients, de quoi rassurer un peu Bryan Chautard. Il suit de près les mesures prises par le gouvernement face à la hausse de cas de coronavirus ces dernières semaines. Comme pour beaucoup de commerçants, la crise sanitaire de mars a été très compliquée pour sa boutique. Avec son associé, il a essayé de mettre en place des ventes à domicile, mais ça n'a pas bien fonctionné. "On n'est pas forcement très connectés à tous nos clients, ça a été très compliqué, on a dû rester chez nous." La boutique a reçu une aide de l'Etat 1500 euros, ce qui leur a permis de payer les charges. "On a fait zéro euros de chiffre d'affaire à cette période là."

Désormais, les deux patrons se préparent à tout : "En ce moment, on essaie de voir avec nos clients les plus fidèles pour anticiper en cas de reconfinement, mais on ne peut pas trop faire autre chose." En attendant, il a mis en place un protocole sanitaire strict : port du masque obligatoire bien sûr, et désinfection systématique des produits.

