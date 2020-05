La relance éco : au Mans, deux Mc Donald rouvrent en Drive ce lundi 11 mai

Mc Donald's rouvre deux de ces fast-food du Mans ce lundi en drive et en livraison : celui du rond-point de l'Océane et celui de Carrefour Sud de 11h30 à 21h00. Les établissements du centre-ville du Mans et d'Allonnes rouvriront le 18.

Pour le premier jour de déconfinement, Julien Canal, le patron des Mc Donald's du Mans a décidé de rouvrir deux établissements de l'agglomération : celui du rond-point de l'Océane et celui de Carrefour sud. De nombreuses précautions ont été prises.

Le passage du Drive pour les voitures au Mc Donald's du rond-point de l'Océane © Radio France - Christelle Caillot

50% de personnels pour un service de 11h30 à 21h

"Avant de rouvrir ces établissements, nous avons d'abord fait un état des lieux du personnel qui pouvait venir travailler" souligne Julien Canal, le gérant des Mc Donald's du Mans. "Ensuite, nous avons désinfecté la totalité des locaux et les parking car la nature avait repris ses droits. Puis le groupe nous a envoyé une charte d'une centaine de pages sur les différentes consignes de sécurité et d'hygiène. Par exemple, à leur arrivée, tous les salariés doivent se laver les mains, prendre leur température et bien sur porter des gants et des masques. Dans la cuisine, nous avons mis des plexi, et réduit de plus de la moitié la présence des personnels. Dans un premier temps, nous allons proposer un service Drive et en livraison de 11h30 à 21h. Nous espérons ouvrir le lundi suivant (le 18 mai) les établissements du centre-ville du Mans et d'Allonnes.

La terrasse du Mc Donald's du rond-point de l'Océane va encore rester fermée plusieurs jours © Radio France - Christelle Caillot

Des pertes énormes

"On n'a pas fait encore tous les comptes, mais les pertes sont énormes" poursuit Julien Canal, le gérant des Mc Donald's du Mans. "On sait qu'il y a des reports de charges, mais il y a aussi de nombreux frais à payer. On espère avoir une année blanche, mais on sera sûrement en négatif. Actuellement, on va reprendre avec la moitié du personnel, et les autres sont en chômage partiel".