"La relance éco" : au Mans, l'association Inservet a rouvert

L'association Inservet qui propose des vêtements d'occasion et du neuf a rouvert au Mans. Pas plus de huit clients dans le magasin et vous ne devez pas rester plus de trente minutes. Situé 5 avenue Jean Jaurès, la boutique est ouverte les après-midis du mardi au vendredi.

La friperie de l'association solidaire "Inservet" a rouvert ses portes au public le 18 mais dernier au Mans. La clientèle est au rendez-vous selon la directrice. Les dépôts sont également possibles. Et avec le déconfinement, de nombreuses mesures de précaution ont été prises.

Pas plus de huit clients dans le magasin

Héléna Gorgane, la directrice d'Inservet au Mans est ravie d'avoir pu rouvrir le magasin : "on a repris l'activité dès le 11 mai, mais on a rouvert au public seulement le 18 mai dernier. Il a fallu tout d'abord changer les stocks. Quand on a fermé, on avait les vêtements d'hiver et maintenant on a l'été. On appréhendait un peu mais tout s'est bien passé. Il faut bien sur venir avec un masque. Il y a des marquages au sol, du gel hydro-alcoolique. Les clients ne doivent pas rester plus de trente minutes dans le magasin et on n'accepte pas plus de huit personnes en même temps".

Les dépôts sont également possibles

"Les dépôts n'ont quasiment jamais arrêtés" poursuit Héléna Gorgane, la directrice d'Inservet au Mans. Et depuis le déconfinement, nous avons de nombreux dépôts. On dirait que tout le monde a fait le tri dans sa maison des vêtements qu'il ne mettait plus. Les dépôts sont possibles au 8 rue Cavaignac, du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h. On est ravi de revoir du monde, nos clients, ça fait du bien au moral".

Inservet en chiffres

14 salariés en insertion

4 permanents

20 bénévoles

120 tonnes de vêtements récupérés par an

Ouverture du magasin (5 avenue Jean Jaures) : du mardi au vendredi de 14h à 18h.

Ouverture pour les dépôts (8 rue Cavaignac) : du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h.

