"La relance éco" : au Mans, les taxis roulent au ralenti

Les affaires reprennent tout doucement pour les taxis. Même si certains ont poursuivi leur activité durant le confinement, une grande partie des chauffeurs de l'association Radio Taxi au Mans était à l'arrêt. Depuis le déconfinement, l'activité repart progressivement. "On a senti plusieurs sursauts. D'abord le 11 mai, avec la reprise de l'école, puis le 2 juin avec la réouverture des cafés et restaurants", constate Abel Royere, taxi au Mans depuis sept ans. "Certains clients m'ont même dit : 'on a fait des économies, maintenant, on a vraiment envie de profiter, on est prêts à dépenser notre argent!' Je n'avais jamais entendu ça avant", s'amuse-t-il.

Les taxis espèrent une reprise de l'activité en septembre

Malgré tout, l'activité n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise, une baisse d'environ 50% par rapport à un mois de juin normal, d'après Abel Royere. "Les professionnels ne se déplacent plus, beaucoup de grandes entreprises restent encore en télétravail, comme MMA par exemple. J'ai perdu 90% de cette clientèle." Autre perte, du côté de la gare, "il n'y a presque plus personne dans les trains", et donc pas de courses pour les taxis. Enfin le monde de la nuit est toujours à l'arrêt : "les discothèques, c'est une grosse part de notre activité nocturne, et puis certaines personnes ont encore peur de sortir". "Il va falloir serrer les dents au moins jusqu'au mois de septembre", appréhende le chauffeur.

Des plaques en plexiglas à l'intérieur des véhicules

Pour rassurer les clients, mais aussi les chauffeurs, des plaques en plexiglas ont été installées dès le début du confinement dans les véhicules de la flotte Radio Taxi, "et nous n'avons plus le droit de faire monter un passager à l'avant", ajoute Abel Royere.

► Ecoutez la chronique "La relance éco" de 7h15 sur France Bleu Maine