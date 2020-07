La relance éco : au Mont-Saint-Michel, la Sodétour souffre de l'absence de clientèle étrangère cet été

La relance éco dans le sud Manche avec Gilles Gohier le responsable de la Sodétour, qui gère 5 hôtels, 4 restaurants et aussi 2 campings et une aire de camping car

Un profil de clientèle différent cet été

"Nous sommes un groupe touristique qui travaille avec des groupes de clientèle étrangère, qui représente 75 à c'est 80 % de notre chiffre d'affaire annuel. Aujourd'hui ces différents marchés ne sont plus là, donc nous travaillons avec une clientèle majoritairement française mais aussi des belges et quelques allemands, mais très peu. _Or, la clientèle française est différente dans les besoins et aussi le panier moyen_"

Les touristes à fort pouvoir d'achat sont absents

Les Asiatiques et Américains sont les grands absents de cette saison, alors qu'ils dépensent plus. "Ils font vraiment un voyage à but touristique, achètent des souvenirs, consomment dans les restaurants, alors que les Français viennent plus sur une journée ou un week-end. Et l'épidémie de Covid a transformé la relation par rapport aux chambres d'hôtel. Les visiteurs vont plus vers les chambres d'hôtes, les gîtes, des logements plus indépendants et plus sécurisant."

Quel impact sur le chiffre d'affaire ?

"Il y a une inquiétude. Quand vous perdez 80 % de votre chiffre d'affaire, vous ne pouvez pas compenser avec une clientèle majoritairement française, c'est impossible. _Vous compensez un peu mais pas totalement._"