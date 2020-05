La relance éco : au Pontet, cette esthéticienne retrouve ses clientes avec un protocole très strict

Comme les coiffeurs, les esthéticiennes ont leurs carnets de rendez-vous déjà bien remplis après deux mois de confinement. Stéphanie Rodriguez a un salon au Pontet, "l'Instant Boudoir". Elle a repris son activité avec un dispositif drastique qui correspond à un protocole imposé par la profession.

Des rendez-vous espacés pour désinfecter après chaque passage

"J'espace les rendez-vous d'un quart d'heure, vingt minutes pour pouvoir tout désinfecter après chaque passage. Le port du masque est obligatoire pour les clientes comme pour nous-mêmes, explique Stéphanie Rodriguez. On a déjà des règles d'hygiène déjà très poussées, et là on va encore plus loin, notamment sur la désinfection, des poignées, des interrupteurs, de toutes les surfaces de contacts en fait..."

Pour l'esthétique, il n'est pas facile de faire respecter la distanciation. "Pour les soins du visage, ce sera le seul moment où la cliente enlèvera son masque, mais nous avons des visières pour nous protéger".

L'Instant Boudoir, le salon d'esthétique de Stéphanie Rodriguez au Pontet - © Stéphanie Rodriguez

