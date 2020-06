La relance éco : au Pontet, l'afflux de clients chez Self Tissus

France Bleu Vaucluse accompagne tous les jours la reprise des entreprises locales en cette période de déconfinement. Au Pontet, Self Tissus a accueilli de nombreux couturiers et couturières, confirmés ou débutants.

Pendant le confinement, les Français ont redécouvert la couture. En Vaucluse, ils ont poussé la porte de Self Tissus, dans la zone commerciale du Pontet. La boutique propose plus de 7.000 références, dans l'habillement ou l'ameublement. Des spécialistes, couturières et tapissières conseillent les clients et surtout les clientes. "Au début, les achats répondaient au climat anxiogène. Les clients avaient besoin de coton et d'élastique, explique Flore Linotte, la responsable. Maintenant, on est revenus à la couture plaisir, avec la confection des robes ou de hauts pour l'été".

L'aide des réseaux d'entreprise

En deux mois de temps, le do-it yourself s'est amplifié. "Certains se sont mis à la cuisine, poursuit Flore Linotte, d'autres à la couture, en ressortant de vieilles machines à coudre. Comme nous avons tous des bases de couture, nous avons pu les conseiller. Une couturière professionnelle travaille aussi dans un atelier du magasin". Chez Self Tissus, on peut toujours toucher ce qu'on achète. "Ce serait très frustrant de ne pas pouvoir toucher ! En respectant les règles sanitaires du port du masque et du lavage des mains, il n'y a aucun problème".

En tant que franchise, Self Tissus a bénéficié de l'aide d'Initiative Terre de Vaucluse. Elle fait aussi partie du réseau Entreprendre. "Faire partie de ces réseaux nous a permis d'échanger sur les difficultés et de trouver des solutions. On n'est jamais seuls, ça nous a permis de nous relancer. Grâce à ça, on s'en est pas mal sortis", conclue Flore Linotte.