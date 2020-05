La relance éco : au Puy-en-Velay, la lentille va mettre les bouchées doubles

"La relance éco" est en Haute-Loire où la lentille verte du Puy aura été l’un des grands gagnants de cette période de confinement. Les ventes ont explosé et pour la filière, il va falloir s’organiser pour continuer sur ce rythme positif dans les prochains mois. David Valverde, vous en parlez avec le PDG de l’entreprise Sabarot, distributeur de la lentille verte du Puy.



Antoine Wassner, la lentille verte du Puy a cartonné ces dernières semaines ?

C'était un produit prisé, au même titre que les pâtes et le riz qui ont été les produits phares des rayons. Les gens se sont rués sur ces produits refuge. Les premiers chiffres nationaux font remonter des ventes de +78% sur les légumes secs. C'est plus que le riz et les pâtes qui sont à +71%.

Une période comme cella-là c'est du jamais vu ?

Oui et on a presque vidé nos stocks. La lentille verte du Puy est une petite AOP, elle est limitée sur une aire géographique autour du Puy-en-Velay. Il faut qu'on fasse comme on peut pour terminer l'année avec les récoltes du mois d'aout.

Quelle solution avez vous pour régler cette situation ?

La solidarité entre tout le monde. Les producteurs vont sortir leurs fonds de stocks pour les réorienter sur ceux qui en ont le plus besoin. C'est important pour le consommateur d'avoir le produit qu'il aime et cela arrange finalement pas mal de petits producteurs qui souvent faisaient quelques ventes sur les marchés et qui peuvent destocker les lentilles vers des trieurs comme nous.

L'un des enjeux maintenant c'est de profiter de cette situation ?

C'est à nous de surfer sur cette vague en produisant suffisamment. C'est l'enjeu du moment : convaincre les producteurs de semer plus, pour récolter plus. Il faut refaire les réserves et on ne peut pas se permettre d'être en rupture, même hors confinement, l'année prochaine.