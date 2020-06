"La relance éco" : au territoire zéro chômeur de Mauléon, une inquiétude surtout sociale

Chaque jour depuis le déconfinement, France Bleu Poitou s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Direction Mauléon, dans les Deux-Sèvres, et l'Esiam, l'entreprise à but d'emploi née de l'expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée".

A Mauléon, dans les Deux-Sèvres, l'activité est repartie à l'Esiam. 75 personnes y travaillent, d'anciens chômeurs de longue durée. L'entreprise à but d'emploi qui fait partie de l'expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée" été fermée les trois premières semaines du confinement et les ateliers ont ensuite repris, petit à petit.

"On a perdu un mois de chiffre d'affaires", souligne Christophe Boutin, le directeur de la structure. Mais avec le déconfinement, l'activité "revient. On fait du traitement de menuiserie fin de vie, on recommence à avoir des commandes sur l'atelier bois également et la prestation espaces verts explose puisque rien n'a été fait pendant plusieurs semaines". Pendant le confinement, les couturières de l'Esiam ont aussi participé à la fabrication de masques.

Maintien des salaires pendant le confinement

Des négociations nationales ont permis le maintien des salaires et "nous avons conservé la partie subvention par salarié", précise Christophe Boutin qui reste serein. "Après, on a pris des précautions comme toutes les entreprises, on a gelé les charges, les emprunts, on a repoussé un maximum de choses".

Pierre Yves Marolleau se veut également optimiste. Pour le maire de Mauléon, l'Esiam a toute sa place dans l'après-crise. "Il y aura un après coronavirus sans doute en privilégiant un peu plus le local, tout ce qui est récupération donc on est tout à fait là-dedans", estime l'élu.

On sent que pour certains, cela va être difficile de réintégrer la structure

Les craintes, elles sont plutôt pour certains salariés. Un quart de l'effectif n'a pas repris parce qu'il s'agit de personnes à risque ou pour des raisons de garde d'enfants. "Ils sont socialement encore coupés, encore confinés et on sent que pour certains ça va être difficile de ré-intégrer la structure, tous ceux qui avaient des problématiques d'addiction, c'est très difficile pour eux", s'inquiète le directeur.

