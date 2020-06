La relance éco : aux Avenières en Isère, attachez vos ceintures, le parc Walibi rouvre ses attractions

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font redémarrer l'activité économique. Aujourd’hui, on prend des nouvelles du parc d'attractions Walibi qui ouvre avec deux mois de retard cette année à cause de la crise de coronavirus.

Le parc Walibi des Avenières, qui a accueilli 530 000 personnes l'année dernière, et emploie 250 saisonniers habituellement aurait dû ouvrir ses attractions mi-avril. La crise du coronavirus l'en a empêché. Il accueille ses premiers visiteurs, sans ouvrir son centre aquatique, et avec des mesures sanitaires particulières. Thomas Mondon, chargé de la communication et du marketing de Walibi était l'invité de la relance éco de France Bleu Isère ce vendredi matin.

Thomas Mondon, chargé de la communication et du marketing de Walibi aux Avenières veut rester positif Copier

Vous ouvrez avec plus de 2 mois de retard à cause de la crise du coronavirus, mais tout n'est pas accessible ?

Thomas Mondon : Oui effectivement nous sommes très heureux d'ouvrir enfin samedi 20 juin. Cette année, le parc avait entrepris de très gros investissements et notamment des travaux sur le village historique, avec la création de 4 nouveaux restaurants et la création d'une nouvelle attraction.

Certains de nos restaurants ont pris du retard sur leurs travaux et n'ouvriront qu'à la fin juillet. Mais dès ce samedi, vous pourrez découvrir quand même une grande partie de ces nouveautés et notamment de notre nouvelle attraction Airboat (un manège de 10 mètres de haut qui pivote sur un axe vertical avec des bras oscillants et tournants).

Et vous n'ouvrez pas le parc aquatique cette année ?

Thomas Mondon : Non, cette décision a été prise à la mi-mai, compte tenu du manque de visibilité que nous pouvions avoir sur la possibilité de pouvoir ouvrir définitivement. Il y avait donc des incertitudes sur les moyens humains, techniques et financiers qui auraient été nécessaires à mettre en place. Il y avait aussi une grande incertitude sur l'envie que pourraient avoir nos visiteurs d'accéder à nos piscines et nos toboggas avec des conditions trop contraignantes. Donc on s'est focalisé sur le parc d'attractions qui constitue aujourd'hui le cœur de notre activité. Il faut savoir que moins d'un visiteurs sur 5 seulement visite la partie aquatique en plus du parc d'attraction. Enfin, nous devions tenir informés tous les saisonniers que nous avons embauchés pour la partie aquatique. Nous leur avons proposé à tous un nouveau poste dans le parc d'attractions. 50 % de ces personnes ont été réintégrées dans les équipes et 50% ont préféré partir sur d'autres projets notamment en phase avec leurs cursus.

Quelles mesures sanitaires avez-vous mises en places pour cette réouverture ?

Thomas Mondon : D'abord le port du masque est recommandée sur le parc et obligatoire uniquement dans certaines des attractions, notamment à sensations, et uniquement pour les enfants à partir de 11 ans et les adultes. On a également mis de nombreux marquages au sol sur les attractions et les restaurants et boutiques afin de garantir les mesures de distanciation sociale. De nombreux distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés à l'entrée de chaque attraction et chaque sortie d'attraction, à l'entrée et la sortie de chaque restaurant avec un rappel significatif des gestes barrières tout au long du parcours des visiteurs sur le parc. Enfin, nos employés seront équipés de protections individuelles et des masques pour accueillir tous les visiteurs avec grand plaisir et dans de très bonnes conditions sanitaires.

Ce décalage de 2 mois va forcément entraînés une perte de chiffre d'affaires ?

Thomas Mondon : Oui, la période de fermeture d'avril à juin représente 25 % de perte de chiffre d'affaires, c'est évidemment très important. Et c'est un chiffre d'affaire que nous le récupérerons pas. Néanmoins, nous restons positifs et nous restons en confiance pour cet été. 50 % de notre chiffre d'affaires est réalisé sur juillet-août et on pense que le tourisme va rester franco-français cet été. Les français représentent 90 % de nos visiteurs. Comme nous avions réalisé une bonne période Halloween cette année, on a pris un peu d'avance et on va essayer de récupérer les pertes subies en ce début de saison.

