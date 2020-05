"La relance éco" : avant de déménager, les clients reçoivent un guide pour adopter les bons gestes

Dans "La relance éco", on se demande tous les jours sur France Bleu Bourgogne comment repart l'économie à Dijon et en Côte-d'Or après deux mois d'arrêt et de confinement. Focus ce lundi 15 mai sur les entreprises du déménagement avec Nicolas Aubague, le directeur des "déménageurs bretons" qui compte cinq agences en Bourgogne Franche Comté, dont une à Beaune et une à Dijon.

Des déménageurs lors d'un déménagement en train de charger des meubles © Maxppp - Jean-François FREY

Deux semaines après le déconfinement, les déménagements ont ils repris de plus belle ?

Oui, c'est le moins qu'on puisse dire! On ne s'était pas complètement arrêté pendant le confinement, car tous nos services commerciaux continuaient de travailler, avec essentiellement une activité en visio avec les personnes chez lesquelles on devait faire des visites pour estimer les volumes. Nos clients nous appelaient et on faisait des visites virtuelles, ce qui nous a permis de repartir de plus belle le 11 mai. Il faut aussi préciser que nos avons pu faire certains déménagements pendant le confinement pour des causes sanitaires justifiées.

Comment ça se passe pour garder les distances pendant un déménagement?

Quand on porte un frigo c'est plutôt compliqué. Chaque équipe a reçu un kit sanitaire avec des gants, du gel hydroalcoolique, des masques, des lunettes. On fait en sorte pour que tout se passe le mieux possible et on envoie à tous nos clients un guide quelques jours avant leur déménagement en leur demandant d'effectuer certains gestes avant notre arrivée et pendant le déménagement.

