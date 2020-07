La relance éco : avec #cpasloinentrain, Transilien vous fait découvrir l'Île-de-France et soutenir le tourisme

Double objectif de l'opération #cpasloinentrain : permettre aux Franciliens qui ne partent pas en vacances de changer un peu de paysages et soutenir les professionnels du tourisme en Île-de-France en leur amenant du monde. Une opération gagnant-gagnant de SNCF Transilien à découvrir tout l'été.

France Bleu Paris : D'abord qu'est-ce que c'est exactement ? On va où ? Découvrir quoi ?

Amandine Martin, secrétaire générale de SNCF Transilien : La campagne #cpasloinentrain c'est une opération de SNCF Transilien, la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité qui souhaitaient offrir aux voyageurs une nouvelle offre pour découvrir ou redécouvrir à pied ou à vélo le patrimoine de notre région, qu'il soit culturel, naturel ou sportif. Après une longue absence sur nos lignes, nous voulions retrouver nos voyageurs en proposant concrètement des parcours touristiques à pied ou à vélo, depuis nos lignes.

Quel genre de randonnées proposez-vous ?

Amandine Martin : Avec votre ticket ou votre pass navigo, il suffit de vous rendre sur le site transilien.com pour choisir vos balades à partir d'une gare. Des offres que nous avons créées en partenariat avec Enlarge Your Paris. Il suffit de télécharger et imprimer un parcours guidé tout au long de la randonnée. Vous pouvez par exemple découvrir la traditionnelle destination de Versailles, sur la ligne C mais le parcours que nous vous proposons est un peu plus atypique puisqu'il s'agit d'une balade du potager du Roi jusqu'au domaine de Marly-le-Roi à 7 kilomètres du château en passant par l'Arboretum de Versailles-Chèvreloup.

Vous pouvez aussi découvrir des parcours moins fréquentés. Par exemple, sur la ligne D vous pouvez traverser les marais de l'Essonne depuis la gare de Mennecy jusqu'à la gare de Ballancourt.

Enfin, en plus de ces balades au fil des lignes, nous proposons également quatre escapades durant l'été. Des visites guidées gratuites, sur inscription depuis le site transilien.com. La prochaine sera le 18 juillet et vous emmènera pour une randonnée "au fil de la Marne", le 18 juillet, depuis la gare de Chelles-Gournay sur le RER E et la ligne P. On vous emmènera des anciennes plages du 19e siècle jusqu'aux futurs sites olympiques de 2024 à Vaires-sur-Marne.

L'idée derrière, c'est bien sûr de soutenir les entreprises du tourisme, du loisir. Pourquoi SNCF Transilien se donne cette mission ?

Amandine Martin : On s'adresse en priorité aux Franciliens qui ne peuvent pas partir en vacances cette année. On leur offre un moyen de s'évader une journée, un week-end, à tout petit prix et à côté de chez eux. On souhaitait aussi donner à ceux qui le veulent, le choix du transport décarboné avec le train. Et puis c'est vrai, en cette période de relance économique, c'est pour nous notre contribution pour répondre aux enjeux sociaux, aux enjeux économiques en soutenant les acteurs locaux du tourisme avec 700 sites accessibles depuis nos lignes.

>>> Découvrez le programme et téléchargez votre guide en cliquant ici.