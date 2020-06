La relance éco : avec le déconfinement, les notaires franciliens ont du pain sur la planche

En cette période de déconfinement, les Franciliens investissent dans la pierre. Invitée de France Bleu Paris ce mercredi 17 juin, Elodie Frémont, porte-parole de la chambre des Notaires de Paris, affirme que l'activité dans les études notariales reprennent en force.

Contrairement à beaucoup d'entreprises et institutions, les offices notariaux n'ont pas cessé leur activité pendant le confinement : "On était là pour accompagner et soutenir, dans une période anxiogène. Pour donner des conseils en matière successorale, de donations, de testaments, détaille Elodie Frémont. Tout ce à quoi personne ne veut penser dans les moments agréables et dont on s'inquiète dans les moments désagréables."

Mais avec le déconfinement, ce sont des projets beaucoup plus heureux qui ont redémarré : "Il y a eu la reprise des projets immobiliers laissés de côté pendant la crise : la pierre c'est le refuge, ça rassure", analyse la porte-parole des Notaires de Paris. Elodie Frémont pensait avoir "_beaucoup d'annulations de dossiers de vente, ça n'est pas le cas_, au contraire ! Il y a une véritable envie de revivre."

Très forte activité en grande couronne, départs en province

Les notaires franciliens notent une "très forte activité" en grande couronne : les Franciliens semblent "aller vers le vert, quitte à avoir des distances plus importantes. Mais le télétravail a du bon, il permet d'avoir une maison ou un jardin", note Elodie Frémont. Elle note également des "changements de vie radicaux, notamment des départs en province".

Pour la porte-parole des Notaires de Paris, ce début d'été est le "bon moment pour investir : les taux d'intérêt sont intéressants, il y a une _certaine facilité à emprunter_. En revanche, il faut être honnête : l'obtention d'un crédit est plus long, les banques sont plus regardantes. Malheureusement, le taux d'intérêt commence à monter."

En juin, on note une augmentation des taux de refus des crédits, passant de 5,5 % à 6,4 %. Cela pourrait faire du tort aux notaires, estime Elodie Frémont : "Il y a un changement d'activité économique, des revenus. Il y a déjà des refus selon le domaine d'activité dans lequel on travaille. L'augmentation du taux d'intérêt et des taux d'assurance qui garantissent le crédit en cours font que la trésorerie n'est pas la même à la fin du mois. Attention au montant à emprunter après cette crise du Covid-19", avertit la notaire.

En 2019, un million de ventes ont été conclues. Un chiffre très encourageant : pour Elodie Frémont, cela montre "qu'après toute période de crise, il y a un regain d'activité".