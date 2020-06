La relance éco : avec le retour des sports collectifs, le complexe Club 42 à Andrézieux fait le plein

Les réservations sur les terrains de foot en salles sont reparties presque comme avant, notamment au Club 42 à Andrézieux Bouthéon. Une très bonne nouvelle pour Alexis Calard, le gérant.

Alexis Calard, le gérant du Club 42, un complexe sportif à Andrézieux-Bouthéon Copier

"On avait déjà rouvert la partie badminton et squash. Mais là on est repartis sur toute la partie soccer. En revanche il reste quand même des règles sanitaires à respecter, notamment le fait de ne pas ouvrir les vestiaires. Pour les clients c'est un petit peu gênant, il n'y a pas de douche à la fin. Mais on leur propose toujours de consommer au bar et on est content de voir qu'ils viennent encore boire un coup après une partie."

Autant de réservations qu'en juin 2019

Cette réouverture des terrains de football en intérieur était très attendue par les clients : " Depuis le confinement, on n'a pas arrêté d'avoir des coups de fil pour nous demander quand est-ce qu'on rouvrait ou si on était ouverts. Maintenant qu'on est ouverts, on passe vraiment à l'étape d'après, celle de se dire comment on va avance, comment on va organiser tout ça. Et en regardant les réservations de l'année dernière, on est sur les mêmes chiffres, donc on est vraiment repartis sur les chapeaux de roue comme à la bonne époque, c'est positif" se réjouit Alexis Calard, le gérant du Club 42.

Des jeux d'eau en extérieur pour cet été

Et pour continuer à attirer des clients dans son complexe sportif, qui ne propose pas que du soccer, Alexis Calard a une idée pour cet été : "Sur la période du mois d'août surtout on a du mal à réunir dix joueurs, dix copains pour aller faire un soccer. Donc on s'est dit qu'il fallait proposer des activités plus individuelles, avec des jeux d'eau, des choses comme ça, plutôt sur les terrains extérieurs. Ça peut être très sympa, on va bien s'amuser !"

Et pour attirer une clientèle plus jeune dès la rentrée, le Club 42 pourra accueillir les enfants dès 3 ans accompagnés de leurs parents pour une initiation au football.

