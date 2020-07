La relance éco : avec Shopopop c'est votre voisin qui vous livre les courses.

La plateforme de livraison collaborative Shopopop permet à des particuliers de livrer des courses à leurs voisins. Elle se déploie en Drôme et en Ardèche : un service vient d'être mis en place au Pouzin et à Ruoms, en Ardèche, mais il en existait déjà un à Valence et Romans, dans la Drôme.

"Un blablacar des courses"

Shopopop a été créée en 2016 à Nantes par Johan Ricaut et Antoine Cheul. Le fonctionnement est très simple. "Il s'agit d'une sorte de "Blablacar", explique Johan Ricaut, sauf qu'au lieu de transporter des gens, les conducteurs transportent des marchandises, et essentiellement des courses alimentaires". L'idée, c'est que lorsqu'ils récupèrent leur propre commande au drive de leur supermarché, ils en profitent pour prendre les courses d'un autre client qui vit à proximité de chez eux, et le livrent.

Un concept qui a pris beaucoup d'essor pendant le confinement. +309.5% de croissance en Ardèche par rapport au mois précédent. +123.8% de croissance dans la Drôme. Et ça a créé des habitudes puisqu'entre février et mai, le nombre de livraisons a augmenté de 132% dans la Drôme et de 118% en Ardèche.

La plateforme Shopopop est présente dans plus de 1.500 communes, et fonctionne en partenariat avec de nombreuses enseignes, essentiellement de la grande distribution, mais aussi quelques enseignes hors alimentaire comme Décathlon, Bureau Vallée, Eram, etc. ainsi que quelques commerçants de proximité comme des cavistes ou des fleuristes.

Un service gagnants pour tout le monde

La plateforme est en plein essor. C'est compréhensible, pour Johan Ricaut : les magasins y gagnent un service de livraison à moindre coûts, les clients sont livrés à domicile, et les particuliers-livreurs (les "Shoppers") y gagnent quelques euros. Chaque "course" est rémunérée au moins 5 euros, et le prix est évolutif en fonction de la distance et du volume. "Mais on ne va pas vers une ubérisation des livraisons, assure Johan Ricaut. En Moyenne, les particuliers-livreurs assurent 6 à 9 livraisons par mois pour moins de 80 euros". L’application Shopopop est disponible sur Google Play et l’App Store.

