"La relance éco" : baisse de fréquentation cet été pour les gyropodes bordelais

Si vous êtes déjà passé en été à Bordeaux, vous les avez déjà sans doute aperçus. Ces engins noirs à deux roues qui portent sur leurs dos des touristes. Il s'agit de gyropodes, plus communément appelés Segway, le nom de la marque. Depuis une dizaine d'années, avec l'agence Bordeaux Trip, le gyropode permet de visiter le cœur de la vielle ville ou la place des Quinconces, à une vitesse de 15 km/h.

Le gyropode est composé de deux capteurs au niveau des pieds, deux roues et d'un bras principal qui permet d'orienter la direction du véhicule. L'idée de Bordeaux Trip, c'est de proposer une alternative à la marche ou à la voiture pour visiter la ville. L'agence propose des boucles de une à deux heures, accompagnées d'un guide qui livre des petits anecdotes sur la ville. Bordeaux Trip propose également des locations libres de vélos ou de trottinettes électriques. Le magasin est également équipé d'un espace de réparation.

Depuis dix ans, Bordeaux Trip propose des visites guidées en segway de Bordeaux . © Radio France - Alexandra Sirgant

Baisse de 30% sur la saison

Pour Bordeaux Trip, la clientèle française n'a pas compensé le manque de touristes étrangers à Bordeaux. L'entreprise enregistre une baisse de 30% de chiffre d'affaires sur la saison. Mais Yohan Coy, en charge de l'événementiel et du tourisme de l'agence, se veut optimiste : "compte tenu du contexte, on s'en sort plutôt bien". D'autant plus que, malgré une baisse de location de gyropodes, le magasin a remarqué une augmentation des ventes de trottinettes électriques.