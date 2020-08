La relance éco : hausse des ventes de matériels informatiques pour la rentrée scolaire

La rentrée scolaire approche à grand pas et pour les parents, la course aux fournitures s'accélére. Mais cette année, le contexte sanitaire a modifié les habitudes. Les achats sont plus tardifs et concentrés sur la papeterie et le matériel informatique selon Bureau Vallée

A quelques jours de la rentrée scolaire, les magasins de fournitures scolaires ne désemplissent pas comme le magasin Bureau vallée à Auxerre dont le directeur est Yannick Fintoni

-Est ce que la crise sanitaire a changé les habitudes de vos clients ?

On constate un démarrage un peu tardif des achats. Les mois de juin et juillet ont été moins bons que d'habitude car les parents ne savaient pas trop encore à quoi s'attendre pour la rentrée. Les achats sont donc plus tardifs et en plus grande quantité par peur d'un reconfinement.

- Avez vous observer un changement dans la consommation,, quelles sont les priorités aujourd'hui pour les parents ?

Il y a moins d'achat de trousses et cartables par rapport aux autres années. Peut-être parce-qu’avec le confinement les parents estiment que les cartables et trousses ont moins servi. En revanche, la vente de papeterie, stylos est identique. Ce qui marche très fort cette année, c'est la vente de produits informatique. C'est un phénomène qui a commencé avec le confinement et qui se poursuit: les ventes de cartouches et de machines explosent, les gens s'équipent ou se rééquipent dans l'éventualité d'un reconfinement. On observe ce phénomène de manière assez forte depuis mars. Les gens ont tendance aussi à faire des réserves de cartouches d'encre pour imprimantes.

- Pour accompagner les parents dans leurs achats, Bureau vallée a aussi développer des services spécifiques

Depuis plusieurs années déjà, on prépare les listes scolaires mais surtout nous avons développé les achat en ligne et depuis peu sur Auxerre nous faisons de la livraison à domicile. Cela évite les grandes affluences en magasin, notamment ces jours ci et surtout en prévision de la première semaine de rentrée des classes, sachant que le mercredi et le samedi qui suivent la rentrée sont des jours de très forte affluence.