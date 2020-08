La relance éco: beaucoup d’incertitudes pour le foot amateur en Loire-Atlantique et en Vendée

Alors que les compétitions reprennent petit à petit, les clubs de foot amateur de la région sont dans le flou artistique : pas de recettes depuis mi-mars, nouveau protocole sanitaire et inquiétudes concernant le renouvellement des licences et des contrats de sponsoring.

Pas de matchs, pas de buvettes, pas de soirée, ni tournoi, depuis cinq mois les clubs de foot amateur sont privés de recettes « On vit quand même beaucoup grâce aux recettes des rencontres et des contrats avec nos partenaires » déclare Thierry Barbarit, président la Roche Vendée foot qui craint que ces partenaires aient en ces temps de crise d’autres priorités que de soutenir son club. Le club de la Roche sur Yon malgré tout conserve le même budget que la saison dernière.

L'enjeu du renouvellement des licences

Budget quasi à l’identique également pour Saint Sébastien Football Club. Situé dans la banlieue de Nantes ce club compte le plus grand nombre de licenciés de la ligue des Pays-de-la-Loire, 940 en 2019. Alors évidemment Stéphane Vallée, président délégué du Saint-Sébastien FC est très attentif aux inscriptions, notamment chez les jeunes, son club emploi sept salariés dont la plupart sont des éducateurs sportifs «Sur la première phase d’inscription début juillet, on est à peu près au même niveau que l’an dernier, ça nous rassure »

Nouveau protocole sanitaire

Les clubs qui doivent aussi s’organiser pour adapter le protocole sanitaire mis en place par la fédération française de football, sans rentrer dans les détails mais chaque club doit avoir un référent Covid, et respecter et faire respecter les gestes barrières, notamment la distanciation physique, un dispositif qui rajoute des contraintes selon Thierry Barbarit Président la Roche Vendée foot , dont certaines équipes de jeunes font des déplacements dans toute la région « _Si on doit doubler ou tripler les mini-bus pour les déplacements, cela va être compliqu_é » Une saison qui redémarre donc pour les dirigeants des clubs de foot amateur avec beaucoup de questions sans réponses pour l’instant, une seule certitude tout de même, l’envie et l’impatience des 170 000 licenciés des Pays-de-la-Loire de retaper dans le ballon.

