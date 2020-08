"La Relance éco" : Bien vivre chez soi recrute huit aides à domicile à La Ferté-Bernard

A La Ferté-Bernard, Bien vivre chez soi cherche à embaucher huit aides à domicile en contrat de professionnalisation. Le recrutement commence début septembre. La profession peine à trouver des candidats en Sarthe. "On fait face à une pénurie parce qu'il y a très peu de personnes formées et les contraintes sont assez importantes", explique la gérante de l'entreprise, Josiane Couailler.

Des horaires étendus

"On travaille matin, midi et soir, donc l'amplitude de travail est assez étendue", souligne la patronne. Si elle parvenait à recruter de nouvelles auxiliaires de vie, elle pourrait créer des postes avec des personnes qui travaillent toujours au même moment de la journée. Bien vivre chez soi cherche "des personnes en reconversion professionnelle ou des jeunes qui sont sur le marché, mais sans diplôme, et qui souhaiteraient se former".

Via Formation, un organisme d'apprentissage, assurera une formation externe. Le reste sera laissé au soin de l'entreprise fertoise : "une formation sur la méthode Montessori, une sur l'alimentation et sur la texture modifiée pour les bénéficiaires qui ont du mal à manger", précise Josiane Couailler.

Une prime de la poche de l'entreprise avant celle de l'Etat

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, le 4 août, qu'il débloquait 160 millions d'euros pour verser une prime aux aides à domiciles, les "grandes oubliées de la crise sanitaire". Une prime que celles qui n'ont pas arrêté de travailler pendant le confinement demandaient depuis des mois.

Josiane Couailler a déjà versé un bonus à ses employées. Entre 100 et 350 euros, selon le nombre d'heures travaillées. 'Je pensais que c'était nécessaires de marquer cette attention pour les salariées qui ont continué à travailler pendant le Covid", souligne la gérante de Bien vivre chez soi.

Vous pouvez réécouter l'interview de la gérante de l'entreprise Bien vivre chez soi, Josiane Couailler, dans la Relance éco par ici.