La relance éco : Bipofone , l'entreprise d'Olivier Florian répare votre smartphone à domicile

Il y a un 1 , Olivier Florian monte sa SARL Bipofone . Qui n'a pas un jour laissé échapper son smartphone , le laissant inutilisable avec l’écran cassé ? Des boutiques qui réparent les smartphones , vous en connaissez certainement. Mais un atelier mobile qui vient là où vous vous trouvez ?

Olivier dans son atelier mobile

C'est tout bête , mais il fallait y penser ! Venir chez vous pour réparer l'écran de votre tablette ,de votre smartphone , les connectiques diverses , c'est la proposition de Bipofone.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous n'avez pas le temps ? Après une prise rapide de rendez-vous et un échange autour du modèle de matériel à réparer , Olivier se déplace et vous .

Pendant le confinement , après quelques rendez-vous annulés , par crainte du contact , Olivier a très vite était sollicité par de nombreux clients. Il faut dire que les tablettes et smartphones ont connu un vrai boum d'utilisation avec les nombreuses conférences vidéo pour le travail , la famille et entre amis. De plus , les boutiques traditionnelles en centre ville ou dans les galeries marchandes étaient toutes fermées.

En pleine réparation d'un smartphone

Pour le déplacement à votre domicile , le principe est simple : vous payez les frais de carburant.

